إلتشي يحبط ريال مدريد ليساعد أتليتيكو على الابتعاد بالصدارة

اكتفى ريال مدريد بتعادل مخيب 1-1 مع مضيفه المتعثر إلتشي ليبتعد أكثر عن أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح هدف لوكا مودريتش بضربة رأس التقدم لحامل اللقب في الدقيقة 20 لكن إلتشي أدرك التعادل بركلة جزاء نفذها فيدل تشافيز بعد الاستراحة.

وأتيحت الفرص للفريقين لخطف الفوز وسدد لوكاس بوي مهاجم إلتشي في القائم بينما أنقذ الحارس إدجار باديا محاولتين من داني كاربخال وسيرجيو راموس.

وكاد إلتشي أن يخطف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحارس تيبو كورتوا أبعد ركلة حرة من جونزالو فيردو بصعوبة.

وأوقف التعادل مسيرة ريال مدريد عند ستة انتصارات متتالية بجميع المسابقات ويحتل المركز الثاني وله 33 نقطة متأخرا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

ويحتل إلتشي المركز 15 برصيد 16 نقطة.

وقال كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد "بدأنا بشكل جيد لكن المنافس درسنا أيضا وركض خلف كل كرة وحاول إلحاق الأذى عبر الهجمات المرتدة وعدم فوزنا ليس مفاجأة".

وعاد ريال مدريد إلى صراع المنافسة على اللقب بعد خمسة انتصارات متتالية قبل فترة عيد الميلاد وبدا أنه سيحقق فوزا آخر بعد أداء رائع في الشوط الأول.

وأهدر توني كروس ضربة رأس فيما سدد مارسيلو في العارضة قبل أن يمنح مودريتش التقدم للفريق الضيف ثم ردت العارضة تسديدة من ماركو أسينسيو.

وحصل فريق المدرب زيدان على ركلة جزاء بداعي لمس أحد لاعبي إلتشي الكرة بذراعه لكن الحكم تراجع عنها بعد مشاهدة اللعبة في شاشة خارج الملعب.

وهدد إلتشي مرمى كورتوا مرة واحدة في الشوط الأول لكنه حصل على فرصة إدراك التعادل بعد تدخل من كاربخال على أنطونيو باراجان.

وذهب كورتوا في الاتجاه الصحيح لكن ركلة الجزاء التي سددها فيدل كانت قوية.

ويدين إلتشي بالفضل لحارسه باديا بعد إنقاذ فرصة من راموس من مدى قريب بعد لحظات من إبعاد كرة من كاربخال.

وعاد إيدن هازارد، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد، بعد شهر من الإصابة لكنه لم يساعد الفريق على انتزاع الفوز.