الجيش الإسرائيلي: سنجري تدريبات مشتركة مع قوات جوية من الخليج العربي

قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اللواء "عميكام نوركين" مساء أمس، الأربعاء، إنه لن يتأخر اليوم الذي سيتم فيه إجراء تدريبات مشتركة مع قوات جوية من الخليج العربي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن "نوركين"، قوله "هناك فرصة كبيرة في الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج، إذ تنطوي على أهمية استراتيجية للمنطقة".

وتابع "لن يتأخر اليوم الذي سنشهد فيه تدريبات مشتركة مع قوات جوية من الخليج".

مع ذلك حذر نوركين، بحسب قناة "كان" الرسمية من صفقة بيع مقاتلات "إف- 35" الأمريكية لدولة الإمارات.

وأضاف "يدور الحديث عن اتجاه سيؤثر علينا... نريد الحفاظ على ميزتنا النوعية. ليس لدينا ميزة كمية".

وتابع نوركين "ليس من الجيد بالنسبة إلينا أن تكون هناك مقاتلات متطورة في المحيط".

واعتبر أن الشرق الأوسط هو منطقة "قابلة للانفجار بشدة".