تقرير: شكوك حول استمرار بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن إعادة انتخاب "نانسي بيلوسي" في رئاسة مجلس النواب الأمريكي، سيحتاج إلى جهد كبير تلك المرة، أصعب من المرة السابقة.
وتواجه أول سيدة في تاريخ الولايات المتحدة تولت رئاسة مجلس النواب الأمريكي، حملة معارضة شرسة في تلك المرة داخل الكونجرس، قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.
ولكن "بيلوسي"، في تصريحات صحفية هذا الأسبوع، قالت إنها حسمت مسألة التصويت على توليها رئاسة مجلس النواب.
ولكن الوكالة الأمريكية، قالت إن حسابات بيلوسي تلك المرة لا تسمح بأي هامش للخطأ، لأنها تقف فعليا على الحافة.
والأزمة، بحسب الوكالة الأمريكية أن بيلوسي تواجه معارضة من داخل الحزب الديمقراطي، حيث يوجد نحو 15 نائبا ديمقراطيا يعارضون توليها المنصب، وهو ما قد يدخل مجلس النواب في أزمة لم تحدث منذ الحرب الأهلية.
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