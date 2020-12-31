طريقة طباعة الدورات التدريبية من فارس وأرسال البيانات للأعتماد

نظام برنامج فارس ، هو النظام الألكتروني ومن أحد أنظمته نظام فارس للموارد البشرية وهو يقدم الخدمات للمستخدمين مثل المعلمين والإداريين والعاملين في الوزارة وغيرهم وذلك لأحذ الموافقة من المتحصصين عن طريق الخدمة الألكترونية دون الرجوع الى الأدارات الخاصة بهم ،فهو يقوم يقوم بطباعة الدورات من خلال نظام فارس للأنشطة والتطوير المهني حيث يقوم الكثير من المعلمين بعمل دورات خاصة بهم ويحتاجون لطباعتها وذلك من أجل أضافتها إلي سيرتهم الذاتية الخاصة بهم إلى جانب العديد من الخدمات التي يقدمها النظام مثل:

طلب التقاعد.

طلب أجازه أو قطعها أو مدخل.

بيانات أساسية والأنتدابات.

وغيرها من الخدمات.

طريقة طباعة الدورات من فارس

هناك عدد من الخطوات لطباعة الدورات التدربية من فارس وتعد هذه الدورات هامة لجميع الموظفين وتكون بطريقة:

الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية بنظام فارس.

وتقوم بتسجيل الدخول بنظام الحساب الخاص بك.

الدخول علي خيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف

نختار تطوير مهني للمعلمين.

نضغط علي طلبات الأنشطة للتطوير المهني.

وبعد ذلك تظهر كل الدورات تتضمن كل صفحة علي عشرة دورات.

أختيار الطابعة المراد الطباعة عليها.

أضغط علي طباعة.

وتقوم بأرسال البيانات إلى نظام فارس.

طريقة أرسال البيانات في نظام فارس

أعلن نظام فارس الخدمة الذاتية عن طريق تفعيل الأرسال في شاشة بيانات أنشطة التطوير المهني ومنها إلى الرئيس مباشرة ، وعلي جميع العاملين بالوظائف التعلمية أرسال بياناتهم للرئيس مباشرة ثم يقوم بأعتمادها ويقوم بالدخول إلى الرابط الألكتروني ومنه إلي بيانات الأنشطة ثم يدخل أسم النشاط أو الدورة ومنها لجهه منحه الدورة(دورة-ورشة عمل-ورق عمل-أبحاث- دراسات) وبعد الأنتهاء يضغط على أرسال.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف يفيد.

والله الموفق والمستعان.