توقف تطبيق واتساب بداية من يناير على 8 أجهزة جوال اندرويد و أيفون

توقف تطبيق واتساب للجوال ، تطبيق واتساب whats app وتوقف خدماته على بعض أجهزة الجوال بداية من شهر يناير القادم، والذي يعتبر أحد التطبيقات التي تستحوذ على أهتمام الملايين حول العالم، والمعروف عن تطبيق واتساب انه تطبيق مراسلات فوري ويتيح التطبيق إرسال الصور والفيديو والرسائل الصوتية، وتمتلك شركة الفيسبوك التطبيق والذي أنطلق لأول مرة في إصدارة الأول في شهر يناير عام 2009 على يد الأمريكي “براين أكتم الأوكراني جان كوم”، ويتوافق الواتساب مع أجهزة الجوال، والتي تعمل بنظام الاندوريد وسيمبيان وويندوز فون وأنظمة الأيفون والبلاك بيرى ويتزامن تطبيق واتساب من كافة جهات الاتصال.

توقف تطبيق واتساب على بعض الهواتف الذكية بداية من يناير

توقف تطبيق المراسلات واتساب على العديد من الأجهزة ذات الإصدار القديم والتي تعمل بنظامي أيفون وأندرويد القديم ومن المرجع عدم توقف التطبيق على بعض تلك الأجهزة التي ذكرناها، ولكن سيتم إيقاف بعض الميزات في تطبيق واتساب، وإيقاف التحديث نهائياً على تلك الأجهزة، وذلك بداية من شهر يناير 2021.

حيث أكد صانعوا التطبيق أن الدعم للأجهزة القديمة سيتم إيقافه مع بداية العام القادم وذلك لوجود ثغرات للواتساب تم اكتشافها ، وسيتم أيقاف الترقية للبعض الأخر وتلك الأجهزة التي ليس لديها ios 9 أو على جهاز أيفون أو اندر ويد 3.4.0.4 أو جهاز اند وريد الخاص.

مما يؤكد أن من لدية أيفون 4 فيما أقل في الإصدار لن يتمكن من ترقية الواتساب إلى الأحدث وبالتأكيد سيتم التأثير على هواتف أندرويد القديمة مثل نوعية هاتف سامسونج جالاكسي s2 والذي صدر عام 2011.

وأكدت الشركة أنه يجب على مستخدمي واتساب، ترقية برامجهم إلي إصدار أعلى من ios9 أو 3.4.0.4 وذلك تجنباً لإيقاف التطبيق أو التأثير على مستوى خدمة التطبيق واتساب.

وتأكيداً لتلك الخطوة انه لن يستطيع هاتف يعمل بنظام أيفون IOS 9 أو أحدث أو أي هاتف لا يعمل “Android 4.0.3” والذي يعرف أيضاً باسم نظام “ice cream sandwich” لن يتمكنوا من فتح او تشغيل تطبيق واتساب مما يؤكد إن جميع إصدارات جوال ابل حتي أيفون 4 لن تنام دعم واتساب وذلك لعدم استطاعتها علي التحديث إلى “ios 9 “أما الهواتف التي تعمل بنظام اند رويد والتي ستفقد دعم وتحديثات واتس اب هي “سامسونج جلاكسي s2″،”اتش تي سي ديزاير htc desire”، و “lg “optimus black.