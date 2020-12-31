موعد صرف المساعدة المقطوعة والاستعلام عن أسماء المستفيدين برقم الطلب

موعد صرف المساعدة المقطوعة من أ كثر ما يشغل بال الكثير من الأشخاص في هذه الأيام من أجل الحصول على المنحة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تساهم بدرجة كبيرة في التغلب على ما نحتاجة في المعيشة ونواجه غلاء الأسعار، فقد تمكنت وزارة العمل والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أنه قامت بطرح مبالغ مالية تتعدى 200 مليون ريال سعودي لتمكن الأسر وكل من ينطبق عليه الشروط من الحصول على المساعدة القطوعة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

يستطيع جميع مستحقين المقطوعة من أن يتبعون هذه الخطوات من أجل الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة:

يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل.

يقوم المستعلم باختيار كافة الخدمات الإلكترونية الموجودة في أعلى الصفحة.

يتم إضافة كافة البيانات التي يرغب بها الموقع والنقر على أيقونة استعلام.

سوف يظهر لك على القور صفحة تضم كافة بيانات ومعلومات المستعلم وتفاصيل المساعدة المقطوعة وموعج صرفها والمكان التي تذهب له للحصول عليها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية قد قامت بتحديد معظم الشروط للحصول على المساعدة المقطوعة، يجب أن تنطبق على كل من يرغب في الحصول على الدعم والشروط هي كالآتي: