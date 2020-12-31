رابط التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الأهلية

التسجيل في حساب المواطن للقيام بالاستعلام عن المستفيدين من الأهلية بالدفعة 38 من خلال التسجيل بحساب المواطن، وقد كثر البحث عن الرابط الخاص بالاستعلام بعد أن تم قرب موعد صرف الدفعة الجديدة 38 بحسابا كافة المواطنين، حيث أنه الموعد الرسمي على حسب ما صدر اليوم العاشر من شهر يناير القادم لعام 2021، ونحن اليوم جئنا لكم برابط واحد مباشر من أجل الاستعلام عن نتائج الأهلية في الدورة الجديدة.التسجيل في حساب المواطن
حيث أن برنامج حساب المواطن أهم البرامج الضرورية التي تعمل على مساعدة المواطنين في كافة أنحاء ومحافظات المملكة العربية السعودية عن طريق توفير الدعم والمساعدات المالية للأسر الفقيرة والمتحتاجة لمعاونة شهرية على حسب من ينطبق عليه بعض الشروط والضوابط، من أجل الاستفادة من الدعم المقدم، ولكن نحن نعلم أن حساب التسجيل المواطن قد تم تعطله لمدة كبيرة منذ بداية مارس الماضي، نظراً للقيام ببعض التعديلات.خطوات التسجيل في حساب المواطن
عند بدء تفعيل الرابط الرسمي الخاص بالتسجيل في حساب المواطن، بإمكان الأستعلام من خلاله على نتائج الأهلية للدفعة 38.ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن
يجب أن تنطبق عليه بعض الشروط للتمكين من التسجيل في حساب المواطن والتي تتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، باستثناء أن تكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية، وأن يكون أبنائهم سعوديين.
- على أن يكون المتقدم يقيم بالفعل داخل في المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة، فلن يحصل من يقيم خارجها الحصول على الدعم.
- القيام بإضافة كافة البيانات التي يطلبها الموقع بطريقة صحيحة وتطابق البيانات المستندات الرسمية التي تقوم بتقديمها.
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