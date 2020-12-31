البرلمان اليمنى يدعو إلى تحقيق دولى عاجل فى الهجوم على مطار عدن

جدة - نرمين السيد - وشدد المجلس فى بيان، لهيئة رئاسته، على اتخاذ إجراءات دولية على هذا الصعيد وقال بحسب "وكالة الأنباء السعودية": إن ما جرى من استهداف لحكومة بكاملها ومدنيين مسافرين بمطار مدنى ليس بالأمر العادى.

واتهم البيان مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وشدد على أن الأرواح التى اُزهقت جراء القصف تستحق وقوف المجتمع الدولى بكامله فى وجه هذا الصلف والعمل الإجرامى المنظم والمستهتر بأرواح البشر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشار مجلس النواب اليمنى، إلى أن هذا العمل الإرهابى يدل دلالة قاطعة على أن الحوثيين الإرهابيين ليسوا مع السلام، وذلك لأن الأصابع التى تحركهم تستهدف الأرض والبشر والمياه الإقليمية والدولية لدى اليمن وجيرانه ومحيطه الإقليمى وزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة بكاملها، مشيراً إلى عدم التزامهم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، وفقاً لما جاء فى البيان الذى أكد أن مشروع العصابة الحوثية المدمر صار وبالاً على المنطقة بكاملها.

وأكد البيان، أن عمل الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة كافة من العاصمة المؤقتة عدن هو الرد العملى والرسالة البليغة القاطعة على مدبرى الهجوم، موضحاً أن اتفاق الرياض لن تزعزعه نزوات المليشيات الحوثية ولن تنال منه وحشيتهم ولن تسقطه همجيتهم.