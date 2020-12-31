تقرير استخباراتي: إيران تخطط لهجمات دقيقة ضد أمريكا انتقاما لـ سليماني

قال مسئول عسكري أمريكي كبير أمس، الأربعاء، إن تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران عازمة على الانتقام بقوة لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وكانت قاذفتان استراتيجيتان من طراز (B-52) أقلعت، أول أمس الثلاثاء، في مهمة ذهاب وإياب لمدة تزيد على 30 ساعة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لإرسال تحذير جديد إلى إيران.
وأضاف القائد العسكري في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن إيران تنوي توجيه "هجمات دقيقة" إلى الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج العربي، في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وأكد المسئول، أن المعلومات التي وردت عن إيران تعد "الأكثر إثارة للقلق" منذ مقتل سليماني العام الماضي.
وقال "نرى تخطيطا لهجمات دقيقة، وخصوصا في العراق، تتطلب مساعدة إيرانية لتنفيذها"، مضيفا أنه "من غير الواضح ما إذا كان ذلك بمثابة خطة طوارئ أم خطة يتم تفعيلها لأنه قد تمت الموافقة عليها، وهم يمضون قدما بإعداد جميع تفاصيلها وتنفيذها".
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