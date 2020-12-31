ميركل: ألمانيا تواجه أوقاتا عصيبة وأزمة كورونا ستمتد للعام المقبل

قالت المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، اليوم الخميس، في حديثها للشعب بمناسبة العام الجديد، إن "أزمة فيروس كورونا التاريخية في ألمانيا ستمتد إلى عام 2021، حتى مع الأمل الذي جلبته اللقاحات".
ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي قدمها المتشككون في الفيروس، ووصفتها بأنها ليست "كاذبة وخطيرة" فحسب، بل "ساخرة وقاسية" تجاه أولئك الذين عانوا خلال الوباء.
وأضافت "أن الشتاء مازال صعبا.. فالتحديات التي يطرحها الوباء لا تزال هائلة".
وأعلنت المستشارة الألمانية، أنها ستتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد عندما يحين دورها في حملة التلقيح.
وتُوفي أكثر من 32 ألف شخص حتى الآن بسبب الفيروس في ألمانيا، وتجاوز عدد الوفيات اليومي أمس الأربعاء ألف حالة للمرة الأولى، رغم أن المسئولين يقولون إن هذا يرجع جزئيا إلى التأخر في الإبلاغ عن الأرقام السابقة.
وتتعرض البلاد لإغلاق جزئي حتى 10 يناير المقبل، حيث أغلقت معظم المحال التجارية إلى جانب المدارس والمطاعم والمرافق الثقافية والترفيهية.
وستتعطل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، مع فرض حظر على بيع الألعاب النارية وقيود مشددة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في الأماكن العامة.
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