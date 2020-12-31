موعد مباراة الزمالك وأنبي القادمة 2021/01/02 || في الدوري والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

موعد مباراة الزمالك وأنبي، يستضيف ملعب بترو سبورت مباراة نادي أنبي ضد الزمالك اليوم السبت الموافق 2021/01/02، في أطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز في كرة القدم، تذاع المباراة على أون تايم سبورت، يسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة فالزمالك يريد الفوز والدخول في المنافسة مع الأهلي، على اللقب الغائب عن ميت عقبة منذ 5 سنوات، وكان الزمالك قد فاز في الجولة الماضية على سموحة بنتيجة هدفين دون رد، ويستعيد الزمالك في مباراة أنبي قلبه النابض طارق حامد، الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب كورونا وأيضاً نجميه فرجاني ساسي و مصطفى محمد، تنقل المباراة علة قناة أون تايم سبورت الفضائية.

موعد مباراة الزمالك وأنبي في الدوري

يستعد الزمالك وأنبي لخوض مباراة الجولة الخامسة السبت القادم الموافق 2021/01/02، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر شاشة قناة ON TIME SPORTS HD 1.

حراسة المرمى ” محمد أبوجبل”.

خط الدفاع ” أحمد أبو الفتوح، حازم أمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش”.

خط الوسط ” طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما”.

خط الهجوم ” مصطفى محمد”.

حراسة المرمى “محمود جاد”.

خط الدفاع “رامي صبري، هشام عادل، كريم فؤاد، عبد الرحمن عامر”.

خط الوسط ” صلاح ريكو، حامد إسماعيل، دينو بيتر، مصطفى شلبي”.

خط الهجوم ” إبراهيم جلال”.

الزمالك المركز أل 3 برصيد 7 نقاط، لعب 3 مباريات فاز في 2 تعادل في 1 سجل لاعبوه 5 أهداف عليه هدف أنبي المركز أل 13 برصيد 4 نقاط ،لعب 3 مباريات فاز في 1 تعادل في 1 خسر في 1 سجل لاعبوه 2 وعليه 2

المباراة أنبي * الزمالك البطولة الجولة الخامسة من الدوري المصري الموعد والتوقيت السبت الموافق 2021/01/02 الساعة 17.30 بتوقيت القاهرة الملعب بترو سبورت القنوات الناقلة ON TIME SPORTS HD 1

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