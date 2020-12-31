نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 لنتائج الطلاب لكافة المراحل التعليمية

نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 رابط نظام نور برقم الهوية لكلاً من أولياء الأمور والطلاب للاستعلام عن نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية والخاصة وأيضاً الأجنبية والمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم باعتمادها وتطبيق الجدول الزمني ليتمكن الطلاب من تسجيل الطلاب والطالبات عبر نظام نور، ونحن اليوم جئنا لكم برابط واحد مباشر وخطوات بسيطة تساعدكم في التسجيل به بكل سهولة.رابط نظام نور برقم الهوية
نتيح لكم خطوات التسجيل في النظام الجديد نور والاستمتاع بما يقدمه الموقع من خدمات والاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم الدخول على موقع نظام نور الان للاستعلام عن النتائج.
- يتم النقر على تسجيل الأبناء.
- من ثم يتم التسجيل بطالب جديد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة رقم الهوية.
- إضافة صلة القرابة إذا كنت ولي الأمر.
- القيام بإضافة جنسية الطالب.
- تدوين تاريخ الميلاد.
- النقر بعد ذلك على تسجيل.
- يتم إضافة جميع البيانات التي تتعلق بالمستخدم التي يطلبها الموقع مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
يجب مراعاة معظم الشروط عند القيام بالتسجيل عبر نظام نور التي تشمل الآتي:
- بالعادة يتم .
- في معظم الحالات يتم التسجيل من قبل مدير المدرسة إذا لم يتمكن ولي الأمر بالقيام بالتسجيل.
- مدير المدرسة خاص بإمكانه تسجيل الطلاب والطالبات في الموقع في حالة إذا كانت الأم سعودية أو الأب أجنبي وأيضاً للطلاب المقيمين في السعودية والخليجين.
- يقوم أيضاً مدير المدرسة لطلاب الرعاية الاجتماعية الذين لن يستطيعوا من استكمال السن القانوني للحصول على الهوية وهم الأصغر من 11 عام.
- وأيضاً المدير المدرسي المسئول عن التسجيل للطلاب الذين تجاوزوا سن القبول.
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