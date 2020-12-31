رابط جديد نظام نور برقم الهوية ١٤٤٢ ورمز التحقق .. طريقة ظهور الشهادة من منصة مدرستي

رابط جديد نظام نور برقم الهوية ١٤٤٢ ورمز التحقق رابط نظام نور برقم الهوية الذي يبحث عنه كافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية وأيضاً أولياء الأمور، حيث أنهم الآن في حالة ترقب للنتيجة بعد أن قام الطلاب والطالبات باجتياز الاختبارات بشكل صحيح بشكل الإلكتروني، بعد أن قامت الوزارة منذ بداية الدراسة بتفعيل منصة مدرستي ووضعت بها كل ما يحتاجه الطالب من معلومات وحصص وكتب دراسية ليتمكن من أن يجتاز مرحلته التعليمية بشكل ممتاز دون الحاجة للذهاب للمدارس، وهذا جاء من بين الإجراءات الاحترازية التي قد اتبعتها المملكة جراء تفشي فيرس كوفيد 19 المستحدث، لكي تضمن الحفاظ والسلامة لصحة أبنائنا الصغار، واتباعاً لذلك قامت منذ أيام بتفعيل نظام نور لولي الأمر لكي يستطيع استخراج النتائج الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الأول في المنزل بكل سهولة، وبإضافة رقم الهوية ورمز التحقق، هيا بنا لنتعرف على كيفية القيام بذلك.

بعد أن ازدادت عمليات البحث عن نتائج نور، ويتم من خلال استخراج نتائج الطلاب بمراحل تعليمية مختلفة عبر نظام نور، بعد أن انتهى منها الطلاب والطالبات برقم الهوية فقط دون الحاجة للتسجيل وإضافة اسم المستخدم والرقم السري، التي من المقرر الإعلان عنها بالساعات القادمة، وسوف يتم رفعها عبر نظام نور وأيضاً عبر منصة مدرستي التعليمية.