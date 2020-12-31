استخراج وطباعة شهادة بنتيجة الطالب نظام نور 1442

استخراج وطباعة شهادة بنتيجة الطالب نظام نور الجديد بعد أن يتم تصحيح الاختبارات ورصد درجات الطلاب والطالبات بمراحل تعليمية مختلفة التي قد تمت من خلال منصة مدرستي، لكي يجتاز الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول وينتقلون للفصل الدراسي الثاني، وقد قامت العديد من المدارس بالإعلان عن النتائج الخاصة بها، وأكدت بالفعل أنها أصبحت متواجدة في موقع نور وأهابت اولياء الأمور بالدخول للموقع من أجل الاستعلام عن النتيجة واتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل الحصول على نتيجة الشهادة وطباعتها وهذا ما نوضحها لكم اليوم.خطوات استخراج وطباعة شهادة بنتيجة الطالب 1442
قد انتهى الطلاب والطالبات بالفعل من امتحانات نصف العام منذ أيام بالمملكة، وعلى أن تكون بداية اجازة نصف العام لكافة الطلاب بالمراحل التعليمية المتنوعة منذ يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري، وقد تم سير الامتحانات بشكل جيد للغاية عبر التعليم عن بعد التي حرصت على تفعيله وزارة التربية والتعليم بسبب الحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، ومكنت تقديم الاختبارات عبر منصة مدرستي التي قد تم تفعيلها مؤخراً، ومن ثم يقوم الطالب باستخراج الدرجات والنتائج من خلال نظام نور ومنصة مدرستي بخطوات بسيطة تعرف عليها الآن.طباعة النتائج عبر منصة مدرستي
- بإمكانك الآن الاستعلام عن النتيجة وطباعتها
- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي عبر هذا الرابط .
- من ثم يتم اختيار التقويم.
- سوف يظهر لك صفحة بها كافة اشعارات الفصل الدراسي الأول نقوم بالنقر عليه.
- سوف تجد ملفات بي دي اف يوجد به كافة نتائج الطلاب بالفصل الدراسي الأول عليك القيام بتحميلها على الجهاز الخاص.
- بعد أن تقوم بتنزيله نقوم باستخراج نتيجة الطالب التي ترغب به ويتم القيام بحفظها على سطح المكتب على جهازك ومن ثم طباعتها.
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