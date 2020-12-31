اليونان توقف برنامجا لأولوية تطعيم المسؤولين الحكوميين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وخلال حديث لإذاعة "بارابوليتيكا"، قالت نائبة المتحدث الإعلامى باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلونى، إن هذا البرنامج حقق الهدف الرمزى من إطلاقه بتطعيم رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيسة، كاتيرينا ساكيلاروبولو، ضد وباء كوفيد 19 مضيفة أن أنه تم تلقيح 66 موظف دولة ضمن 128 شخصا، تضمنت أسماءهم القائمة الأولية.

وأكدت بيلونى أن سلطات بلادها قررت إنهاء البرنامج بذلك، مشيرة إلى أنه سيتم تطعيم باقى الذين شملتهم القائمة، وفقًا للجدول الزمنى الذى وضعته لجنة التلقيح الوطنية والخاص بكل سكان اليونان.

جدير بالذكر، أن اليونان أطلقت حملة جماعية لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا يوم 27 ديسمبر، كباقى أعضاء الاتحاد الأوروبى، بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.