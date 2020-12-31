جدة - نرمين السيد - وخلال حديث لإذاعة "بارابوليتيكا"، قالت نائبة المتحدث الإعلامى باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلونى، إن هذا البرنامج حقق الهدف الرمزى من إطلاقه بتطعيم رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيسة، كاتيرينا ساكيلاروبولو، ضد وباء كوفيد 19 مضيفة أن أنه تم تلقيح 66 موظف دولة ضمن 128 شخصا، تضمنت أسماءهم القائمة الأولية.
وأكدت بيلونى أن سلطات بلادها قررت إنهاء البرنامج بذلك، مشيرة إلى أنه سيتم تطعيم باقى الذين شملتهم القائمة، وفقًا للجدول الزمنى الذى وضعته لجنة التلقيح الوطنية والخاص بكل سكان اليونان.
جدير بالذكر، أن اليونان أطلقت حملة جماعية لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا يوم 27 ديسمبر، كباقى أعضاء الاتحاد الأوروبى، بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان توقف برنامجا لأولوية تطعيم المسؤولين الحكوميين ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.