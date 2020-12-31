بعد هجوم عدن.. التحالف العربي يشن غارات على مطار صنعاء باليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية محلية، بأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شنّ فجر اليوم، الخميس، غارات استهدفت مطار صنعاء ومنطقة "ريمة حميد".

كان ذلك، بعد ساعات من تعرض مطار عدن لانفجار عنيف أمس، الأربعاء، بالتزامن مع وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مخلفا سقوط 25 قتيلا و110 جرحى.

وأشارت وزارة الخارجية اليمنية، بأصابع الاتهام، إلى ضلوع الميليشيات الحوثية في هجوم مطار عدن.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "الدلائل تشير إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي، من خلال استهداف المطار بأربعة صواريخ بالستية، وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمتها هذه الميليشيات في جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومية".