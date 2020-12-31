نتائج الطلاب نظام نور عن طريق الهوية noor eduwave sa

أصدرت وزارة التعليم السعودية نتائج الطلاب نظام نور من خلال الرقم المتعلق بالهوية الشخصية أو عن طريق السجل المدني والرقم المرئي، وقد لفتت أنظار الكثير من الطلبة لحظة صدور نتائج نور للطلبة والتي يتم الاستعلام عنها من خلال بطاقة الهوية الشخصية بالرمز الخاص بالتحقق، وجب التنويه إلى أن موعد نتائج نظام نور ستكون يوم الخميس 16 جمادى الأول 1442، كما يمكن الاستعلام عن النتائج عن طريق موقع نور الحكومي.

نتائج الطلاب نظام نور المتعلقة في امتحانات الفصل الأول

شددت وزارة التعليم السعودية على أهمية الاطلاع على نتائج الاختبارات عبر نظام نور في منصة مدرستي بشاكل حصري، حيث سيتم نشر النتائج في منصتين فقط، ومن جهة أخرى أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الإحصائيات المتعلقة باختبارات الفصل الأول في المملكة، فقد أشارت إلى أن عدد التبليغ عن وجود استفسارات ومشاكل متعلقة بالاختبارات على منصة مدرستي التعليمية لم تتجاوز 1100 تذكرة دعم، مما يشير إلى أن الاختبارات كانت بدون مشاكل مؤثرة على مجرى العملية الامتحانية، في حين أن العدد الذي تم إنشاؤه من المعلمين والمعلمات وصل إلى “3.839.051” اختبار في مختلف المواد الدراسية في جميع الصفوف والمراحل التعليمية، في حين أن عدد النماذج المحلولة والتي قام بتقديمها الطلاب والطالبات وصل إلى أكثر من “28.157.786” اختبار محلول.

يمكن الكشف عبر إشعارات الفصل الدراسي والتي تبدأ من خلال التوجه إلى منصة مدرستي

بعد ذلك التسجيل بواسطة حساب ولي الأمر

الآن ستظهر صفحة فيها عدد الخيارات من ضمنها التقويم نضغط عليه بعدها نبحث عن إشعارات الفصل الأول

بعد الدخول بواسطته يمكننا رؤية ملف بي دي اف نفتحه

نقوم بعد ذلك بطباعة تحميل هذا الملف.

نسجل في الحساب الخاص بنا في موقع نور

بعدها الدخول إلى نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية

الآن في الخطوة التالية نقوم بكتابة رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب ورقم التحقق

الآن اتجه مباشرة إلى القائمة الخاصة بالتقارير الشهرية

أعد المحاولة في حال فشلت في المرة الأولى.

كيف يتم الكشف عن نتيجة اختباري في منصة مدرستيكيف اعرف نتيجتي في بوابة نور