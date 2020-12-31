متاح الآن.. نتائج نور نظام 1442 بالسجل المدني وزارة التعليم نتائج الفصل الأول عبر الهوية noor EDUwaVe

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يبحث الطلبة في الوقت الحالي عن نتائج نور نظام 1442 الخاصة بـ نتائج اختبار الفصل الأول الدراسي بالهوية ، حيث أصبح الاستعلام عن النتائج متاحا الآن بعد صدور النتائج اليوم، وقد بينت وزارة التعليم منذ قليل أن النتائج على نظام نور أصبح متاحا، ويمكن في أي وقت الحصول على نتائج اختبارات الفصل الأول، كما أنها أكدت أنه يمكن معرفة نتائج الاختبارات عن طريق نظام نور الالكتروني وكذلك بوابة مدرستي.نتائج نور نظام 1442 اختبارات الفصل الأول
أتم الملايين من الطلبة اختباراتهم التحريرية والشفوية على منصة مدرستي الالكترونية ذلك يوم الخامس جمادى الأولى حتى يوم الأربعاء الماضي والذي يصادف يوم الخامس عشر من هذا الشهر، وقد ذكرت وزارة التعليم أنه منذ بداية الاختبارات لم تصل إلى 1100 تذكرة للدعم الفني وهذا الرقم يشير إلى أن سير العملية الامتحانية كان بدون أي مشاكل أو عراقيل، كما أكدت أنه تم تسجيل أكثر من 3.8 مليون لاختبار منشأ من قبل المعلمين والمعلمات للمواد، كما ذكرت عدد النماذج المحلولة والتي قام الطلاب بإنهائها وقد وصلت إلى أكثر من 120 مليون نموذج.
طريقة معرفة نتائج نور للطلاب 1442 في نظام نور
- يمكن استخراج النتائج في أي وقت عبر نظام نور
- وبعد تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بنا نقوم بكتابة الرقم السري الذي وصل إلى الهاتف الشخصي ثم نتوجه إلى الأيقونة الموجودة في “الصفحة الرئيسية لنتائج الطلاب”
- وأخيرا ندخل إلى قائمة التقارير الشهرية بعد كتابة رقم البطاقة الشخصية
- يمكن بعد ذلك الحصول على نتيجة نور للطلاب 1442.
كيف احصل على نتيجة اختبارات عبر منصة مدرستي
- يمكن استخراج النتيجة مباشرة من منصة مدرستي
- نقوم بالتسجيل بالحساب الشخصي الخاص بولي الأمر
- نبحث في الصفحة الرئيسية عن أيقونة التقويم
- بعد الدخول نسجل في الصفحة التالية من خلال إشعارات اختبار الفصل الدراسي
- في خطوتنا ما قبل الأخيرة نفتح الصفحة حيث سنجد ملف بي دي إف نقوم بالنقر عليه وتحميله
- الآن يمكننا طباعة الملف وحفظه لدينا.
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