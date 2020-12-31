ظهرت حالاً نتائج بوابة نور بالهوية ورمز التحقق 1442 nOOr.sa

نوفر لكم نتائج نظام نور عبر الهوية والرمز المرئي 1442 ، حيث نشرت وزارة التعليم السعودية بيانا حول صدور نتائج اختبار نظام نور بالسجل المدني وذلك يوم الخميس الموافق ليوم السادس عشر من شهر جمادى الأولى 1442، حيث تم الإعلان عن نتائج الاختبارات الفصلية اليوم ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر منصتي التعليم مدرستي ونظام نور، حيث يمكن استخراج النتيجة عبر خطوات سيتم توضيحها في قادم السطور.

نتائج بوابة نور بالهوية 1442

بالتزامن مع اقتراب صدور النتائج وبقاء عدد ساعات على نشرها يترقب الكثير من الطلبة في مجمل أراضي المملكة العربية السعودية صدور النتائج ورصد الدرجات ليتمكن الطلبة من الاطلاع بشكل مباشر على نتائجهم في اختبار الفصل الأول 1442، ويمكن التعرف على نتائج الطلبة من خلال طريقتين سيتم توضيحها لاحقا، كما أن وزارة التعليم أوضحت من خلال بيانها أنه يمكن للطلاب والطالبات التحقق من النتائج بواسطة نظام نور و منصة مدرستي ، ويمكن ذلك فور صدور النتائج، وفيما يلي طريقتين مختلفتين للحصول على نتائج اختبارات نور عبر الهوية وكذلك طريقة إصدار نتائج الاختبار في منصة مدرستي.

يستطيع الطالب التسجيل في نظام نور عبر المستخدم والكلمة السرية وإضافة رمز التحقق الذي سيظهر أسفل الشاشة

ثم بعد ذلك سيتم إرسال رقم مكون من ستة أرقام لتأكيد عملية التسجيل

بعد ذلك سوف نقوم بالدخول إلى بوابة نظام نور وننقر على صورة حسابك الشخصي في نظام نور

ثم نبحث عن خيار باسم نتائج الطلاب

الآن بعد أن دخلنا إلى نتائج الطلاب نضع رقم الهوية والرقم المرئي وبعد ذلك نضغط على بحث نقوم لاحقا بالاتجاه إلى خيار التقارير الشهرية.

استخراج نتائج نور عن بعد

أولا ندخل إلى بوابة madrasati.sa

بعدها ندخل اسم حساب ولي الأمر الموجود داخل منصة مدرستي

في الخطوة التالية نقوم بالضغط على أيقونة التقويم

بعدها نفتح الصفحة التي تليها مباشرة سنجد إشعارات الفصل الدراسي نضغط عليها

ثم تابع في الخطوة الرابعة قم بفتح الصفحة وستجد بعدها ملف بي دي اف نقوم الآن بالنقر على الملف من أجل تحميله

الخطوة الأخيرة يتم حفظ الملف وطباعته تلقائيا.

منصة مدرستي نتائج الاختبار