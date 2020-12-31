زيدان "الغاضب": لم نشبع قط.. فقط لم نصنع "الهدف الفارق"

بدا الانزعاج واضحا على وجه مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، بعد فشل فريقه في حسم الفوز والاكتفاء بالتعادل 1-1 مع مضيفه إلتشي، الأربعاء، ليتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد (الذي لعب مباراتين أقل)، ومتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.
ومنح لوكا مودريتش التقدم لريال مدريد بضربة رأس في الشوط الأول لكن الفريق فشل في تعزيز تفوقه وأدرك إلتشي التعادل بركلة جزاء من فيدل تشافيز بعد الاستراحة.
وقال زيدان للصحفيين: "الشعور ليس جيدا لأننا اتيحت لنا الفرص، ولم نستطع حسم المباراة.. بمجرد أن أحرز (إلتشي) هدفه عاد إلى الدفاع وأغلق المساحات، وكانت الأمور صعبة علينا".
وفاز ريال مدريد حامل اللقب بآخر ست مباريات بجميع المسابقات، ونفى زيدان الحديث عن شعور فريقه "بالشبع" (من الانتصارات) قبل مواجهة إلتشي العائد لدوري الأضواء لأول مرة منذ 2015.
وقال "لا أعتقد أننا عانينا من الثقة المبالغة لأننا نعلم ماذا على المحك. العامل المؤثر كان إحراز الهدف الثاني وفشلنا في ذلك. المباراة كانت أصعب بعد إدراك (إلتشي) التعادل رغم أننا صنعنا عدة فرص بعد ذلك".
وتابع "أهدرنا نقطتين لكن يجب علينا المضي قدما والتفكير في المباراة المقبلة".
ويعود ريال لاستضافة سيلتا فيغو المتألق والذي انتصر في ست من آخر سبع مباريات، ولم يخسر منذ 21 نوفمبر.
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