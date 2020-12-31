ميركل : ألمانيا ستعانى من كورونا لفترات طويلة

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمة لها، اليوم الخميس، بمناسبة قرب حلول العام الجديد 2021، استنكرت ميركل نظريات المؤامرة التى أَشاعها البعض ممن يشككون بالفيروس، واصفة إياها بأنها وحشية تجاه الذين عانوا من الوباء وأنها زائفة ومثيرة للسخرية.

كورونا فى ألمانيا

وحذرت المستشارة الألمانية من أن بلادها ستشهد أوقاتا عصيبة خلال هذه الأيام والأسابيع، لافتة إلى أن هذا سيستمر لفترة طويلة.

كانت ألمانياقد سجلت أكثر من ألف وفاة يومية وخصوصا يوم الثلاثاء الماضى، لأول مرة منذ بدء الجائحة، حيث أعلن معهد "روبرت كوخ" أن معدل الوفيات بلغ 1.051 حالة وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة بوباء كورونا خلال يوم واحد.