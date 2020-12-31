الجزائر تعلن توقيع اتفاقية لشراء اللقاح الروسى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال كلمة له عقب اجتماع حكومى، أمس الأربعاء، إن معهد "باستور الجزائر" أجرى مجموعة استشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح، مشيرًا إلى أن المعهد يواصل استشارات مع جهات أجنبية أخرى.
جدير بالذكر، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وجه فى 20 ديسمبر الجارى، رئيس الحكومة عبدالعزيز جراد، بالإسراع فى اختيار اللقاح الأنسب لـ فيروس كورونا، وإطلاق حملة التطعيم مع بداية العام الجديد 2021.
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