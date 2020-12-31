الكويت تتسلم 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا.. وتستعد لترخيص استخدامه خلال أيام

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن وزارة الصحة الكويتية ستصدر الأسبوع المقبل على الأرجح ترخيصًا للاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا - أكسفورد الذي حصل أمس على ترخيص بريطانيا باستخدامه، وسط توقعات بفعاليته ضد السلالة الجديدة للفيروس.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة قولها إن " اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم «ستستكمل دراسة ملف اللقاح عند تقديمه من ممثل الشركة في البلاد لمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته وتقييم المعلومات ذات الصلة بهذا الشأن، بالإضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم الدراسات، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح".
وأضافت المصادر أن "اعتماد اللقاحات يمر بمراحل عدة قبل اتخاذ القرار من خلال اللجنة الفنية التي تناقش التفاصيل والتقارير كافة، وخصوصًا المتعلقة بالفعالية والأمان قبل رفع التوصية إلى المسؤولين".
وتابعت المصادر أن "وزارة الصحة استعدت منذ فترة للتعاقد مع الشركة المصنعة للقاح الجديد لشراء 3 ملايين جرعة، في إطار الخطة الموضوعة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والوافدين»، مبينة أن «الكميات ستصل على دفعات على غرار لقاح فايزر الذي بدأ استخدامه في البلاد".
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