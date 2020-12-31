أحدث تعديلات تطبيق واتساب للعام الجديد

تعديلات تطبيق واتساب للعام الجديد، مع حلول العام الميلادي الجديد 2021 هناك توقعات كبيرة بشأن إطلاق القائمين على تطبيق واتساب بعض التعديلات والتحديثات الجديدة على التطبيق وذلك وفقًا لتوقع موقع ذا نيوز، وهناك ثلاث تعديلات واضحة من المفترض طرحها عند حلول العام الميلادي الجديد.

تعديلات تطبيق واتساب

سيتم عرض بعض التحديثات الجديدة لتطبيق WhatsApp للمستخدمين وهي عبارة عن:

لصق الفيديوهات والصور

سيكون نقل الصور والفيديوهات ومشاركتها أسهل من ذي قبل، حيث سيمكن نسخ هذه الصور من المكتبة ولصقها بشكل مباشرة في شريط المحادثة، وذلك بدءً من عام 2021.

المكالمات المرئية والصوتية

من المفترض أن يسمح التطبيق بسهولة إجراء المكالمات الصوتية والمرئية من خلال نسخة واتساب لسطح المكتب أو WhatsApp، على الرغم من أن التطبيق يسمح بتوفير تلك الخاصية لأجهزة الهاتف المحمول فقط.

سياسية الأمان والخصوصية

مع العام الجديد سيوفر التطبيق الموافقة على شروط وأحكام الخصوصية والأمان الجديدة والخاصة بالتطبيق في العام الميلادي الجديد 2021، وإذا لم يوافق المستخدم على الشروط والأحكام الموضوعة سيتم حذف حسابه بشكل فوري، وفقًا لما أوضحه WABetainfo، وهو المختص بتقديم الميزات التجريبية الجديد في تطبيق واتساب.

موعد تطبيق التحديثات الجديد على واتساب

من المفترض أن يتم تطبيق جميع الشروط والتحديثات الموضوعة لتطبيق واتساب WhatsApp لجميع مستخدمي تطبيق واتساب بيوم الثامن من شهر فبراير لعام 2021 الجديد، وبعدها سيمكن لجميع مستخدمي واتساب الاستمتاع بالخدمات والتحديثات التي تمت إضافتها لتطبيق WhatsApp، والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب منذ فترة قصيرة قدم بعض التحديثات الجديدة التي تشمل البحث عن الفيديوهات والفيديوهات القصيرة GIF والصور والوسائط والعديد من التحديثات الأخرى التي يقدمها القائمون على التطبيق بشكل مستمر، حتى ينال إعجاب جميع المستخدمين، لذلك نجد أنه ضمن أكثر التطبيقات تحميلًا على الهاتف المحمول.