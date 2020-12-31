أحدث باقات شباب وأفضل عروض زين مفوتر للجوال

أفضل عروض زين مفوتر للجوال، تقدم شركة زين العديد من العروض من فترة لأخرى والتي تلائم العملاء بشركة زين، والتي تشمل المكالمات والانترنت والسوشيال ميديا المجانية، ولذلك السبب وجد أن الكثير من البحث في الفترة الأخيرة كان عن باقات زين المفوترة وأفضل وأحدث العروض وباقات الشباب.

أحدث باقات شباب وأفضل عروض زين

تقوم شركة زين الآن بتوفير عروض تقسيط جوالات مفوترة، مما يفيد بشكل كبير عملاء زين مفوتر في شراء هاتف محمول جديد مفوتر بالتقسيط، وتقدم الشركة ذلك العرض على مجموعة مختلفة ومتنوعة نتيجة لكثرة الطلب المتكرر على خدمة شركة زين المفوترة للجوال، ومن تلك العروض:

جهاز iPhone 12 pro max. جهاز iPhone 12 pro. جهاز iPhone 12. جهاز iPhone mini.

الأجهزة:عروض باقات الشباب من زين

باقة شباب 399 بسعر 458.85 ريال سعودي. باقة شباب 299 بسعر 343.85 ريال سعودي. باقة شباب 299 بسعر 343.85 ريال سعودي. باقة شباب 199 بسعر 228.85 ريال سعودي. باقة شباب 149 بسعر 171.35 ريال سعودي. باقة شباب 99 بسعر 131.85 ريال سعودي.

التقسيط بمبلغ 57.5 ريال سعودي بالضريبة على مدة 12 قسط شهري. التقسيط بمبلغ 86.25 ريال سعودي، والتقسيط لمدة 18 شهر. التقسيط بمبلغ 115 ريال سعودي بالضريبة، والتقسيط لمدة 24 شهر. التقسيط بمبلغ 143.75 ريال سعودي. أي أجهزة أخرى بمبلغ تقسيط 172.50 ريال سعودي.

مدة التقسيط ومبلغ التقسيطرابط عروض زين مفوتر للجوال

وفقًا لما توفره شركة زين من عروض دائمة ومتواصلة لمن يملكون شرائح زين المفوترة وخاصة عروض التقسيط على الجوالات، يمكن التعرف على جميع العروض والطلبات التي تقدمها شركة زين للتعرف على العروض واختيار الأفضل منها، وذلك لجميع من يملكون خطوط زين المفوترة، وهي أفضل العروض المقدمة من شركة زين للاتصالات والجوالات.