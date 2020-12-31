جدول اختبارات الطلاب المتغيبين بعذر منصة مدرستي.. موعد اختبار الطلبة المتغيبين للمرحلة المتوسطة

ننشر لكم الخطة الدراسية اختبارات الطلاب المتغيبين ، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الخطة الزمنية لاختبارات الطلاب المتغيبين بعذر، على أن يتم عمل هذه الاختبارات من خلال منصة مدرستي، كما أوضحت وزارة التعليم مواعيد إقفال الدرجات في نظام نور لجميع المراحل المتوسطة والابتدائية والثانوية، وكذلك توقيت إجراء الاختبارات للمتغيبين، بينما سنقوم بتوضيح هذه التفاصيل في الفقرات المقبلة، كما سيتم توفير بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

اختبارات الطلاب المتغيبين بعذر بالمملكة العربية السعودية

بعد انتهاء عقد الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول 1441-1442 نشرت وزارة التعليم بيان في موقع التواصل توضح من خلاله جداول اختبار الطلبة المتغيبين بعذر عن بعد، وذلك بعد بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم إجراء الاختبارات بتاريخ الرابع من شهر جمادى الآخر 1442 للمراحل التعليمية العامة الابتدائية والثانوية والمتوسطة وبالتحديد من الصف الثالث وحتى السادس فيما يخص الابتدائية.

ما هو موعد استلام طلب تعديل درجات الفصل الدراسي الأول

وقد أوضحت الوزارة أيضا في بيان لها موعد استلام الطلبات المتعلقة بالتعديل على درجات الاختبارات للفصل الأول ، حيث سيتم إغلاق استلام الطلبات يوم 15 جمادى الثاني 1442، وقد تبقى لهذا التاريخ حوالي 30 يوما، يشار إلى أن وزارة التعليم أغلقت الدرجات للمرحلة الابتدائية وكذلك المتوسطة والثانوية بتاريخ اليوم الخميس 16 جمادى الأول 1442.

جدول اختبار الطلبة المتغيبين بعذر لاختبار الفصل الأول الدراسي 1442

تصلنا كثير من الأسئلة من الطلبة حول الغياب عن الاختبار، وقد وصلت بعضها للدعم الفني الموجود في منصة مدرستي حول تغيب الطالب عن أحد الاختبارات ولم يستطع الدخول إلى المنصة لسبب ما، وقد أجاب الدعم الفني وقتها أنه سيتم النظر في السبب الذي جعل الطالب يتغيب عن الاختبار، وفي حال كان عذرا مقبولا سيتم إعادة عمل الاختبار عن بعد، ولمزيد من التفاصيل يمكن معرفة الاسئلة والأجوبة حول منصة مدرستي والاختبارات فيها، تجدر الإشارة إلى أن اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي 1441/1442 كان استثنائيا، حيث تم إجراء أغلب الاختبارات بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلى المدارس لأسباب معروفة للجميع، من جهه ثانية إليكم اختبارات الطلاب المتغيبين الفصل الأول لكافة المراحل، وفي حال لم تجدوا الجداول، يمكنكم إعادة تحديث الصفحة بعد عدة ساعات ليتم إدراجها حالا.