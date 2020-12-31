التحالف العربى : الحوثيون وراء الهجوم الإرهابى على مطار عدن

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، أن الهجوم الإرهابى الذى وقع بالقرب من قصر المعاشيق فى عدن، يؤكد ضلوع ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، فى استهداف مطار عدن لدى وصول الحكومة اليمنية الجديدة ورئيسها.





وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركى المالكى، إن هذه الأعمال الإرهابية محاولة لإفشال اتفاق الرياض، كما أنها تستهدف آمال وتطلعات الشعب اليمنى، وليست الحكومة فحسب. ومن جانبها اتهمت وزارة الخارجية اليمنية، مليشيات الحوثى بأنها الجهة المسؤولة، عن الاعتداء الإرهابى على مطار عدن بـ أربعة صواريخ باليستية، والذى أسفر عن مقتل وإصابة 100 شخص حتى الآن.

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