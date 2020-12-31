الولايات المتحدة : نتوقع ترخيص لقاح أكسفورد فى إبريل المقبل

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أن الاختبارات الأمريكية والدراسات ستكتمل من أجل الموافقة "فى وقت ما مطلع إبريل"، لافتا إلى أنه إلى ذلك الوقت سيكون قد تم تصنيع عشرات الملايين من الجرعات، وبالتالى ستكون متاحة للاستخدام فى حال دعمت المعطيات اعتماده.
وأثنى كبير مستشارى برنامج التلقيح الأمريكى على الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية واصفًا إياها بأنها "مؤسسة تقوم على العلم"، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أى تساؤلات حول قرارها باستخدام اللقاح المضاد لـ "كوفيد 19" فى يناير.
وأعرب عن أمله فى الموافقة على لقاح جانسن الذى طورته شركة جونسون آند جونسون، خلال النصف الأول من فبراير، والذى يأتى فى جرعة واحدة، مختلفًا بذلك عن اللقاحات التى حصلت على موافقة أولية.
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