نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بريطانيا تفرض أعلى مستوى من القيود على معظم أنحاء البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات البريطانية، فرض أعلى مستوى من القيود على معظم أنحاء إنجلترا، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، وانتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 83 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و810 آلاف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.