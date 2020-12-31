انت الان تتابع تفاصيل خبر رابط نظام فارس 1442 للإستعلام عن العلاوات والراتب وكيفية التقديم لطلب إجازة والإتصال بالدعم الفني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نظام فارس هو نظام يقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للعاملين بوزارة التعليم السعودية من معلمين وعمال وإداريين ومستخدمين، ومن خلال يمكن للموظف الحصول على العديد من الخدمات الهامة، ومن خلاله يستطيع المدير البحث عن طلبات الموظفين أو الإبلاغ عن غياب موظف، وكذلك الموظف نفسه من خلال مشروع فارس يستطيع أن على خدمات كثيرة إلكترونياً.

رابط نظام فارس 1442 للإستعلام عن العلاوات والراتب وكيفية التقديم لطلب إجازة

حيث يمكن للموظف من خلال مشروع فارس القيام بالتقدم بطلب إجازة أو قطعها أو تعديلها أو تقديم طلب بدلات أو طلب تقاعد، أو الإستعلام عن الراتب أو العلاوات أو الدورات، ويظهر من خلاله السجل الكامل للموظف.

وونشر لمتابعينا كيفية تقديم طلب إجازة على نظام فارس، سواء أكانت هذه الإجازة مرضية أو اعتيادية أو اضطرارية أو سنوية، أو أياً كان الغرض منها، وهذا النظام يوفر على الموظف الذهاب واللجوء لدائرة الموارد البشرية، وما على العامل إلا الدخول على النظام واتباع الخطوات المعروفة، والتي نذكرها لكم في الخطوات التالية.

اقرأ أيضاً:

مسابقة الحلم بخطوة واحدة ممكن تربح مليون دولار في ليلة رأس السنة

حسنين يشتري الشلن الورق بـ 45 ألف جنيه والهون النحاس بـ7000

1- الدخول على البوابة الخاصة بنظام فارس من خلال هذا الرابط.

2- تسجيل الدخول لمشروع فارس بشكل صحيح وكتابة الإسم والباسورد.

3- الدخول على القائمة الرئيسية.

4- اختيار القائمة الخاصة بالخدمة الذاتية.

5- تحديد مدة ونوع الإجازة.

6- اختيار أيكونة احتساب المدة.

7- إرفاق تقرير طبي.

8- اتباع باقي الخطوات وسيظهر المسؤولين الذين يقدمون للك الخدمة المطلوبة.

9- إرسال الطلب.

كما يمكنكم الإستماع إلى الفيديو السابق، لمعرفة تفاصيل أكثر كيفية التقدم بإجازة مرضية أو اعتيادية أو أياً كان نوعها.

كيفية الإتصال بالدعم الفني في نظام فارس حال حدوث مشكلة

وفي حالة ما إذا واجهتك مشكلة، يمكنكم اتباع الخطوات المطلوبة والمذكورة لتقديم طلب للدعم الفني وسوف يتم معالجته والرد عليه فوراً من قبل المسؤولين.