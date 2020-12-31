“استعلام” منصة مدرستي لنتائج الطلاب 1442 الفصل الأول noorresults نظام نور برقم الهوية

منصة مدرستي لنتائج الطلاب 1442 من المنصات المستحدثة في وزارة التعليم السعودية، والتي تم إنشاءها وإطلاقها مع ظهور جائحة كورونا المستجد، وانتشاره في جميع دول العالم، مما استتبع ذلك توقف الدراسة بالمدارس للحد من انتشار الوباء وإنشاء منصة مدرستي لتقديم التعليم عن بُعد، حيث استكمل التعليم لجميع المراحل الدراسية في الفصل الدراسي الأول لعام 1442 الجاري، وانطلقت اختبارات الطلاب بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية يوم 20 ديسمبر 2020 الماضي، وينتظرون رفع نتائج الطلاب عبر نظام نور للنتائج 1442 noorresults المخصص لنتائج الطلاب.

منصة مدرستي لنتائج الطلاب

يتم الآن الدخول من طلبة وطالبات المراحل الدراسية الثلاثة في المملكة العربية السعودية على نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، ووضعت منصة مدرستي لنتائج الطلاب رابط نور الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية بالمنصة، ومنه يستعلم عن النتائج التي ترفع عبر موقع نور المركزي بنهاية موعد الاختبارات، ويتم استخراج النتائج من اتباع الأتي:

الدخول على منصة مدرستي من الرابط السابق

ثم الضغط على شهم مجاور لأيقونة الخدمات الإلكترونية في الشريط العلوي

يظهر لكم خدمة نظام نور

يتم الضغط عليه ويحولك لصفحة دخول نور Noor

يتم تسجيل الدخول (اسم المستخدم- كلمة السر- رمز التحقق)

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول

أو الدخول على حساب ولي الأمر برقم الهوية

وستجد أيقونة التقويم

يتم الدخول منها على إشعار درجات الفصل الدراسي الأول

خطوات استخراج نتائج الطلاب 1442

بسهولة عبر نظام نور يستعلم عن النتائج برقم الهوية للطالب أو ولي الأمر لكل جميع المراحل الدراسية، حيث تخصص نظام نور للنتائج ولتسجيل الطلاب الجدد في المدارس من خلال حساب ولي الأمر، كما وضعت منصة مدرستي خطوات سهلة يتم منها استخراج نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول، وسنوضحها لكم في موقع ثقفني من خلال الصورة التالية.

من الصورة السابقة تتضمن طريقة استخراج نتيجة طالب عبر منصة مدرستي للنتائج في ظل انتهاء اختبارات التعليم عن بعُد والتي أجريت عبر منصة مدرستي الافتراضية.

حيث حددت المنصة 5 خطوات وهم:

الدخول على حساب الطالب في منصة مدرستي

ثم الدخول على أيقونة التقويم

ومنها يتم تحويلك إلى صفحة بها إشعار الفصل الدراسي الأول

يفتح لك ملف بصيغة pdf

قم بتحميل الملف

وبفتح الملف تجد بيانات الطالب كاملة وتفاصيل درجات الفصل الدراسي الأول.