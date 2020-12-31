رسميا.. الصين توافق على استخدام "سينوفارم" ضد كورونا

أعلنت الصين رسميا، الخميس، الموافقة على استخدام لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 طورته وحدة تابعة لشركة سينوفارم العملاقة للأدوية المدعومة من الدولة.
وهذه أول موافقة للقاح يطرح للجمهور وذلك في وقت تستعد فيه لخطر انتشار سريع للفيروس في فصل الشتاء.
وقال معهد المنتجات الحيوية في بكين الذي طور اللقاح، وهو وحدة تابعة لمجموعة بيوتك الوطنية الصينية (سي.إن.بي.جي) التابعة لسينوفارم، الأربعاء، إن اللقاح فعال في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 79.34 بالمئة، استنادا لبيانات أولية.
ورغم أن الصين أبطأ من بلدان أخرى في الموافقة على لقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19، فإنها تقوم على مدى شهور بتطعيم مواطنيها بثلاثة أنواع مختلفة لا تزال في مراحل التجارب الأخيرة.
وبدأت الصين برنامجا للاستخدام الطارئ في يوليو يستهدف العاملين الأساسيين والأكثر عرضة لخطر العدوى، وطرحت حتى 15 ديسمبر أكثر من 4.5 مليون جرعة باستخدام ثلاثة منتجات مختلفة، اثنان منها من إنتاج مجموعة (سي.إن.بي.جي) والثالث من إنتاج سينوفاك.
ورغم أن فاعلية لقاح سينوفارم أقل عن معدلات النجاح التي تجاوزت 90 بالمئة للقاحات منافسة من شركة فايزر وشريكتها بيونتيك وشركة مودرنا، فإنها تشير إلى التقدم الذي أحرزته الصين في السباق العالمي لتطوير لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19.
وجاءت موافقة الصين بعد أن وافقت بريطانيا الأربعاء على لقاح ثان طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا، حيث تواجه زيادة كبيرة في العدوى خلال فصل الشتاء مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس.
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