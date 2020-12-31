الإرياني يدعو لإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالقصف الذي تعرض له مطار عدن الأربعاء، مطالبا المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال الإرياني في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "نطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالصحفيين بإدانة هذه الجريمة الإرهابية والتضامن مع الضحايا والعمل على إدراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية ووضعهم في القوائم السوداء التي تستهدف الصحفيين وتقديم قيادتها للمحاكمة وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

وأكد المسؤول اليمني في تغريدة أخرى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن تسبب في سقوط شهيد ونحو 10 جرحى من الإعلاميين الذين حضروا لتغطية وصول الحكومة إلى مطار عدن".

وشدد الإرياني على أن "استهداف المطارات والمنشآت والأعيان المدنية سلوك لمليشيا الحوثي الإرهابية، كما أن سجلها الإجرامي في استهداف الصحفيين حافل بمئات الجرائم فقد سقط على أيديها العشرات من الشهداء الصحفيين وفاقت جرائمها بحق هذه الشريحة ما ارتكبه داعش والقاعدة بحسب الإحصائيات الدولية".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد وجّه الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، بعد وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وبيّن عبد ربه منصور هادي، أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيات الحوثي "لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إن الهجوم الإرهابي الذي أوقع 26 قتيلا وأكثر من 60 جريحا، يضع الحكومة في قلب مسؤوليتها، مشددا على أن "الحكومة ستبقى في عدن حتى تمارس مسؤولياتها، ولن تثنينا أيادي الغدر والإرهاب على استكمال النصر".