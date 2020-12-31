الصين تمنح سينوفارم أول موافقة على استخدام لقاح للوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" قال مسئولون صينيون، اليوم، إن لقاح فيروس كورونا الذى طورته المجموعة الصينية الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" تمت الموافقة عليه فى السوق، بشروط، وسيتم توفيره مجانًا لبرنامج التطعيم الوطنى.

وأضاف التقرير أن اللقاح، الذى طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابع لشركة سينوفارم، قد تم توفيره بالفعل للفئات المعرضة للخطر فى الصين بموجب تصريح الاستخدام الطارئ.

وبعد الموافقة سيتم توفير اللقاح، الذى تم ترخيصه للاستخدام فى حالات الطوارئ فى الصين منذ منتصف العام جنبًا إلى جنب مع اللقاحات الأخرى الرائدة، ما يعنى أنه يمكن إعطاؤه لعامة السكان.

من جانبه، قال Zeng Yixin نائب وزير لجنة الصحة الوطنية فى البلاد، إن الصين ستستهدف أفراد السكان المعرضين لخطر أكبر فى التطعيمات، ومن بينهم كبار السن وذوى الحالات الموجودة مسبقًا، ثم تطرح اللقاحات لعامة الناس.

وأضاف Zeng أن البلاد قدمت بالفعل أكثر من 4.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، مع 3 ملايين جرعة فقط منذ منتصف ديسمبر.