السعودية تستعد.. إنشاء 3 ملاعب لدعم استضافة آسيا 2027

تسعى المملكة العربية السعودية لإنشاء 3 ملاعب في الرياض، والقدية، والدمام، إلى جانب جاهزية 7 ملاعب وهي استاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وملعب جامعة الملك سعود بالرياض، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، واستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن دعم ملف استضافة المملكة العربية السعودية لكأس أمم آسيا 2027.
كما حددت المملكة السعودية وفق صحيفة عكاظ، 8 ملاعب أساسية ضمن ملف الاستضافة السعودية، منها خمسة ملاعب في الرياض وهي استاد الملك فهد الدولي، واستاد جامعة الملك سعود، واستاد الأمير محمد بن سلمان، واستاد الأمير فيصل بن فهد، واستاد مدينة القدية، وملعبان بجدة هما استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، وملعب واحد بالدمام سيتم إنشاؤه مستقبلا.
فيما سيكون ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة «احتياطيين».
وتتطلع المملكة العربية السعودية من خلال ملف المنافسة إلى استضافة كأس أمم آسيا 2027، لتقديم كافة الإمكانات التي تكفل الفوز بتنظيم كأس آسيا 2027.
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