ثلثا بريطانيا تحت وطأة الإغلاق.. فرض أعلى مستوى من القيود على معظم أنحاء البلاد

وضعت حكومة المملكة المتحدة خططا لفرض قيود أكثر صرامة على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء إنجلترا مع انتشار سلالة جديدة من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، التقى رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مع كبار الوزراء الليلة الماضية لبحث المكان الذي تشتد الحاجة إليه للإجراءات الصارمة للحد من انتشار الفيروس - الذي تسارعت وتيرته بسبب السلالة الجديدة.

وسجلت بريطانيا أمس الأربعاء أعلى مستوى يومي لها منذ تفشي الجائحة عند 53135 إصابة جديدة.

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه سيتم وضع المزيد من المناطق في أصعب فئة من المستوى 4 بدءا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت لندن يوم الخميس، وسط مزاعم بأن ثلثي إنجلترا قد تضطر إلى الدخول في أعلى المستويات من القيود.

ويعيش حوالي 24 مليون شخص، أي 43 بالمائة من سكان البلاد، بالفعل تحت وطأة الفئة 4.

وأبلغ هانكوك مجلس العموم البريطاني بأن: "هذا النوع الجديد ينتشر الآن في معظم أنحاء إنجلترا، وتتضاعف الحالات بسرعة.. لذلك من الضروري تطبيق تدابير المستوى 4 على منطقة أوسع، بما في ذلك لندن والأجزاء المتبقية من الجنوب الشرقي، وبالإضافة إلى أجزاء كبيرة من الوسط والشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب الغربي".

وأشار هانكوك إلى أن هذه الخطوة تعني أن ثلاثة أرباع السكان سيكونون في المستوى 4 أثناء عطلة العام الجديد.

وتقضي القيود، التي تلزم المواطنين بالبقاء في المنزل، بأنه يجب على الناس عدم مغادرة منازلهم ما لم يكن لديهم عذر معقول، كما يجب إغلاق الأعمال بما في ذلك المحلات التجارية غير الأساسية وصالات الألعاب الرياضية ومصففي الشعر.

وجاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من الموافقة على لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا لفيروس كورونا للاستخدام في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة، مما رفع التوقعات بأن بريطانيا ستكثف بشكل كبير برنامج التطعيم.

وقال هانكوك: "نحتاج إلى التطعيم بالسرعة التي تسمح بها الإمدادات باتباع فحوصات السلامة اللازمة"، مشيرا إلى خدمات الصحة الوطنية على استعداد لتسريع التوزيع على نطاق واسع اعتبارا من يوم الاثنين، 4 يناير”.

وتابع: "لدينا إجمالي 100 مليون جرعة عند الطلب، والتي تكفي جنبًا إلى جنب مع لقاح فايزر لتطعيم كل شخص بالغ في المملكة المتحدة، بكلتا الجرعتين".

وأضاف وزير الصحة البريطاني أن كل من يريد لقاحًا سيكون قادرًا على الحصول عليه ، مضيفا أن المملكة المتحدة سيكون لديها 530 ألف جرعة متاحة اعتبارا من يوم الاثنين ، مع ملايين أخرى مستحقة من Astra-Zeneca في بداية فبراير.

وتظهر البيانات الحكومية أن معدلات الإصابة قد ارتفعت بشكل حاد في جميع أنحاء إنجلترا في الأسبوع الماضي، مع وجود ضغط كبير على المستشفيات.

ويوم الثلاثاء، تم تسجيل 53135 إصابة جديدة في المملكة المتحدة، وهو ما يمثل أعلى ارتفاع في يوم واحد منذ بدء الاختبارات الجماعية.

ويوم الأربعاء، أظهرت أحدث الأرقام الحكومية وفاة 981 شخصًا في المملكة المتحدة في غضون 28 يوما من اختبار كوفيد الإيجابي - وهو أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله منذ 9 أبريل.