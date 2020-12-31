وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن اعتزال الحياة السياسية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، أنه لن يترشح ضمن حزب "كاحول لافان" في انتخابات الكنيست، في مارس المقبل، وأنه سيغادر الحياة السياسية.

وقال أشكنازي إنه "بعد تردد، أبلغت صديقي المقرب وشريك دربي، بيني جانتس، بقرار ألا أترشح في الانتخابات القريبة ضمن كاحول لافان وليس سرًا أنه كانت بيننا خلافًا وعدم اتفاق لكننا تمكنا دائمًا من حلها بحوار مباشر ومن خلال الحفاظ على الاحترام المتبادل والآن، سآخذ استراحة من أجل التفكير في بقية طريقي".

وأضاف، "أفعل ذلك بمشاعر مختلطة ورأس مرفوع، وبالأساس بشعور بالكرامة والفخر بطريقنا المشتركة".

وعقب جانتس على رسالة أشكنازي، قائلًا: "أحترم قرار صديقي وزير الخارجية أشكنازي، وأشكره من أعماق قلبي على التعاون في السنتين الأخيرتين من أجل الدولة وأنا وغابي متعارفان منذ سنوات عديدة وتقديري له بالغ وأعاد غابي وزارة الخارجية إلى مكانها الطبيعي كوزارة رائدة ومؤثرة بعد سنوات من الاستباحة، وساعد كثيرًا في لجم خطة الضم ودفع التطبيع في المنطقة، وأنا واثق من أنه سيسهم الكثير للحياة العامة في إسرائيل".

وأشكنازي هو سادس عضو كنيست ينسحب من هذا الحزب، بعد وزير القضاء، أفي نيسانكورين، أساف زامير، ميكي حايموفيتش، ميخال كوتلير ووونش عيناف.