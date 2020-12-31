مدير مستشفى الحريري: وضع كورونا بلبنان مستمر في التدهور

قال مدير مستشفى الحريري اللبناني فراس أبيض، إن لبنان سجل أمس رقما قياسيًا منذ بداية الوباء في العدد اليومي لحالات إصابات كورونا الجديدة، وهو 2878 حالة، في نفس الوقت الذي وافقت فيه المملكة المتحدة على استخدام لقاح AstraZeneca ضد فيروس كورونا.

وتابع ابيض خلال تغريدة له على تويتر إن :" لبنان دخل عام 2021 بأمل وحسرة"، لافتًا إلى أن " لقاح AstraZeneca لديه العديد من المزايا. بشكل أساسي، يعد توزيعه أسهل من الناحية اللوجستية، وهو اقل كلفة، ولديه فعالية عالية في الوقاية من حالات كورونا الشديدة، وأيضًا، سوف نشهد قريبا المزيد من اللقاحات الجديدة، ونأمل أن تشهد سنة 2021 تحول دفة الأمور واندحار الوباء".

وأوضح مدير مستشفى الحريري اللبناني وفقا ما نشرته صحيفة النهار اللبنانية، إن "وضع كورونا في لبنان يستمر في التدهور. ارتفاع أعداد وفيات ومصابي كورونا بشكل حاد يثير السخط من البعض تجاه السلوك المتهور للكثيرين في المجتمع. لكننا لا نكون صادقين مع انفسنا عندما نعزو النجاح إلى جهودنا الخاصة، لكننا نعزو الفشل إلى أفعال الآخرين".

وتابع ابيض أنه :"في نهاية السنة الماضية، تمنينا جميعًا عامًا جديدًا سعيدًا. وغني عن القول إن امنياتنا لم تتحقق. اللقاحات هي نتاج عمل علمي دؤوب لتغيير الوضع الحالي. مع بداية العام الجديد، فلنتجاوز التمنيات إلى الافعال. دعونا نأخذ اللقاح".

