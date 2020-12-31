الصين تمنح «سينوفارم» أول موافقة على استخدام لقاح للوقاية من كورونا

منحت الصين، اليوم الخميس، لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا أول موافقة على استخدامه كلقاح للوقاية من كوفيد-19.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإنجليزية، وافق المنظمون الصينيون، على أول لقاح محلي لفيروس كورونا في البلاد، طورته شركة الأدوية العملاقة "سينوفارم" المملوكة للدولة، حسبما أعلن مسؤولون، اليوم الخميس.

وتأتي الموافقة بعد يوم من إعلان شركة "سينوفارم" أن لقاحها فعال بنسبة 79.34٪ ، مستشهدة بتحليل مؤقت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وقامت الصين بتوسيع نطاق برنامج استخدام اللقاحات في حالات الطوارئ بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وقال تسنج ييشين، نائب وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إنه "منذ 15 ديسمبر، أعطيت أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح على "مجموعات رئيسية" من السكان". مضيفا أن هذا علاوة على 1.5 مليون جرعة تم إعطاؤها على "الفئات المعرضة للخطر" بنهاية نوفمبر.

ومن بين الذين تم تلقيحهم، أصيب أقل من 0.1٪ بحمى خفيفة، وتعرض نحو شخصين من كل مليون لـ "ردود فعل سلبية خطيرة نسبيًا" مثل الحساسية، وفقًا لما ذكره تسنج.

وقالت شركة معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وهي شركة تابعة لشركة سينوفارم، في بيان نشر يوم الأربعاء، إن النتائج المؤقتة أظهرت أن لقاح سينوفارم آمن وأن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين ينتجون أجساما مضادة عالية المستوى.

لكن البيان لم يذكر تفاصيل عن البيانات مثل حجم التجربة وعدد الإصابات في التجربة والآثار الجانبية.

وجدير بالذكر أنه تم إعطاء لقاحات فيروس كورونا، التي طورتها شركة "سينوفارم" لمئات الآلاف من الأشخاص في إطار برنامج استخدام الطوارئ المثير للجدل والذي وافقت عليه الحكومة الصينية.

ومعدل فعالية لقاح "سينوفارم" أعلى من ذلك الذي طورته جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة وأسترازينيكا، والذي بلغ متوسطه 70٪. وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق على هذا اللقاح للتوزيع العام، أمس الأربعاء.