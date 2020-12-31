بقيمة 290 مليار دولار.. وزارة الدفاع الأمريكية توافق على بيع أسلحة للسعودية

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع ثلاثة آلاف قنبلة موجهة دقيقة للسعودية بقيمة 290 مليار دولار، بحسب بيان أصدره البنتاجون أمس الثلاثاء.

وقال i24NEWS إن هذه الخطوة تأتي مع اقتراب فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نهايتها وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيتوقف عن بيع الأسلحة للسعودية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن حزمة السلاح ستشمل 3000 قذيفة صاروخية GBU-39 ذات القطر الصغير SDB I) ) وحاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني والقذيفة الصاروخية من إنتاج شركة "بوينج"، التي أطلق عليها البنتاجون اسم المقاول الرئيسي.

وقال بيان البنتاجون: "البيع المقترح سيحسن قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر بعيدة المدى والدقيقة جو-أرض".

وأضاف أن "حجم ودقة SDB I يسمحان باستخدام ذخيرة فعالة مع أضرار جانبية أقل".

وقد تم إخطار الكونجرس بالصفقة المحتملة، لكن الإخطار لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق بين السعوديين والولايات المتحدة.