الصين تمنح "سينوفارم" أول موافقة على استخدام لقاح للوقاية من كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - منحت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، لقاح "سينوفارم" أول موافقة على استخدامه للوقاية من فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتجاوزت نسبة فاعلية لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا 97% ممن تم إعطاؤهم اللقاح في المرحلة النهائية من تجربة فى إندونيسيا.

وأثبت اللقاح فاعليته بنسبة 97% في التجارب السريرية المبكرة هناك، ولكن معدل الفعالية النهائى لن ينتهى إلا في يناير، بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة.

بينما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح لقاح فايزر 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لكوفيد-19.