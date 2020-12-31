نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اسم بس مش على مسمى".. 2020 عام الكوابيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع آواخر عام 2019 وبداية 2020، كانت هناك توقعات بأن يكون عامًا محوريًا مميزًا تحقق فيه الأحلام والأمال، بمجرد التفاؤل باسمه المميز، لكنه جاء عكس ما تمناه الكثير، حيث اجتمعت فيه جميع المشاكل وأثرت على حياة الملايين من الناس وتركت ذكريات أليمة ستظل خالدة في وجدان الشعوب.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أبرز الأحداث التي حدثت في عام 2020:-

جائحة كورونا

في شهر ديسمبر عام 2019، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تفشي وباء فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، وهي جائحةٌ عالميةٌ مستمرةً حاليًا.

وفي شهر مارس 2020، تحول الفاشية إلى جائحة، وأصيب 77٫9 مليون شخص بفيروس كورونا، في أكثر من 188 دولةً ومنطقةً حتى تاريخ 23 ديسمبر 2020، تتضمن أكثر من 1٬710٬000 حالة وفاة، بالإضافة إلى تعافي أكثر من 43٫9 مليون مصاب.

وتصدرت الولايات المتحدة، قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء المميت، حيث سجلت أكثر من ربع مجموع عدد الإصابات المؤكدة.

اغتيال قاسم سليماني

ومع بداية شهر يناير في حدود الساعة الثانية فجرًا بتوقيت العراق، اغتيل قاسم سليماني قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بعد اسهداف موكبه بصواريخ أمريكية، أُطلقت من طائرة مسيرة (من دون طيار)، في مطار بغداد.

واستهدفت الغارة الأمريكية، إضافة إلى سليماني الرجل المهم في سياسات طهران الخارجية بالمنطقة، 10 أشخاص من بينهم مسؤول التشريفات في ميليشيا الحشد محمد رضا الجابري.

وتم القصف الجوي، بالقرب من صالة الشحن في المطار، بعد أن غادر سليماني طائرته التي هبطت للتو في مطار بغداد.

تحطم الطائرة الأوكرانية

وفي الثامن من يناير، تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية طهران، ما أدى إلى مقتل طاقمها وجميع المسافرين على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا.

وجاء سقوط الطائرة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أقرت طهران بأن طائرة البوينغ الأوكرانية قد أُسقطت جراء خطأ بشري و"بغير قصد"، بعد أيام من إصرارها على نفي ضلوعها بإسقاط الطائرة وتكاثر الأدلة المؤيدة لهذه الفرضية.

تدخل تركيا في ليبيا

وافق البرلمان التركي، على مذكرة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي تتيح إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعماً لميليشيات الوفاق الوطني في طرابلس.

وكانت تركيا، تسعى بذلك مساعدة حليف قد تحتاجه في سياق دعم مطالباتها في التنقيب عن الغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط.

انفجار بيروت

وفي 4 أغسطس، شهد لبنان انفجارًا ضخمًا لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت، أوقع أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة.

وأدى الانفجار، الذي وصفه الخبراء بأنه من أقوى الانفجارات في التاريخ التي لم تنتجها قنبلة نووية، إلى تدمير نحو نصف المباني في بيروت، وتشكيّل سحابة ضخمة من الحطام - تتكون من غاز ثاني أكسيد النيتروجين السام - بعد تحلل نترات الأمونيوم الصلبة إلى غازات وبخار ماء.

الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

وفي صباح يوم 27 سبتمبر، شنت وزارة الدفاع في أذربيجان، عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

وقد زادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية، بعد صراع دام لفترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية.

ومن جانبها أدانت الأمم المتحدة الصراع بشدة ودعت الجانبين إلى تهدئة التوترات واستئناف مفاوضات دون تأخير.

الرئاسة الأمريكية

وفي نوفمبر، أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

انفجارات مطار عدن باليمن

وفي 30 ديسمبر، وقع انفجاران في مطار عدن، أحدهما استهدف مدرج المطار والآخر صالة مطار عدن، بالتزامن مع وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكدت مصادر أمنية، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من انفجارات مطار عدن، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ومسؤوليين محليين.

هجوم إرهابي على حافلة بسوريا

ومع اقتراب نهاية العام، قتل 28 شخصًا وأصيب 13 آخرون، في هجوم "إرهابي" استهدف حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور.

وكانت الحافلة تسير في منطقة كوباجيب بمحافظة دير الزور جنوب شرقي سوريا، عندما وقع "الهجوم الإرهابي".