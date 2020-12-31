رابط نظام فارس الجديد قد تم توفيره للمعلمين والموظفين لتسهيل إجراءات التقديم على طلب إجازة، خاصةً في ظل الأجواء الحالية التي تجتاح المملكة العربية السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد 19، والذي منذ ظهوره في المملكة زاد البحث عن كيفية التسجيل في نظام فارس للإستفادة من خدماته الذاتية، والتي سنقدمها لكم اليوم، كما سنعرض لكم بالصور خطوات تفعيل الحساب في نظام فارس.

رابط نظام فارس الجديد لطلب اجازة خطوات تفعيل حساب المستخدم بالصور

نظام فارس الحكومي خاص بتقديم الخدمات للمدراء والعاملين التابعين لوزارة التعليم، من معلمين، وموظفين إداريين، وعمال، وخدمات النظام تتعلق معظمها بالطلبات الخاصة بالإجازات، هذا بجانب مايقدمه من خدمات طلب التقاعد، وطلب البيانات، والكشوفات الخاصة بالموظفين، وكل الخدمات تتم بطريقة آلية تغني عن الإجراءات الورقية الروتينية، وقد زاد إستخدام النظام في الوقت الحالي نتيجة الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من تكدس الموظفين وخفض معدل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط نظام فارس الجديد

أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرابط الجديد الذي يمكّن المستخدم من الدخول إلى النظام والتسجيل فيه، أو إنشاء حساب جديد وتفعيله، ورابط التسجيل في نظام فارس يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط https://sshr.moe.gov.sa/OA_HTML/AppsLogin، وهذا في حالة إمتلاك حساب بالفعل، أما في حالة الرغبة في إنشاء حساب جديد لأول مرة على النظام أو تفعيل المستخدم، فقد وفرت الوزارة رابط خاص لهذا الغرض يمكن الوصول إليه من هنا.

الولوج إلى الرابط الخاص بإنشاء حساب مستخدم جديد. ملئ الخانات بالبيانات الخاصة برقم السجل المدني، والايبان، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وأخيرًا نص رمز التحقق. النقر على تنفيذ، وبعدها يتم الإنتقال إلى خطوة تفعيل حساب المستخدم. للتفعيل يتم إختيار تفعيل المستخدم، ثم يلزم إدخال رمز التفعيل الذي تم إرساله لرقم الجوال. إنهاء عملية التفعيل؛ ليتمكن المستخدم بعدها من الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية لطلب إجازة.

الولوج إلى رابط التسجيل في النظام. التسجيل والدخول على نظام الخدمة الذاتية. إختيار طلبات الإجازات. النقر على طلب إجازة؛ ليتم الإنتقال بعدها إلى صفحة تقديم الطلب. إدخال بيانات الطلب، والتي تتضمن تحديد نوع الإجازة، وتاريخ بدايتها وإنتهائها. النقر على إحتساب المدة؛ ليظهر عندها عدد أيام الإجازة المطلوبة. إكمال باقي الخانات التي تتضمن إختيار الموظف الذي سيقوم بمهام العمل عوضًا عنك، كما يمكن إضافة ملاحظات للرئيس المباشر في العمل. إضافة المرفقات المطلوبة، ثم الضغط على التالي. متابعة الموافقة على طلب الإجازة من خلال الإطلاع على صفحة قائمة العمل الرئيسية.

خطوات تفعيل حساب نظام فارس والتسجيل أول مرةخطوات طلب إجازة بالصور

وبهذا قدمنا لكم خطوات تفعيل حساب نظام فارس للمستخدم الجديد، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين العاملين بوزارة التعليم السعودية، وعرضنا عليكم كذلك خطوات التسجيل في النظام، كما قدمنا لكم شرح وافٍ بالصور عن كيفية التقديم على طلب إجازة.