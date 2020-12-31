مواصفات هاتف xiaomi mi 11 سعر شاومي مي 11 المتوقع في الأسواق العربية

مواصفات هاتف xiaomi mi 11 والسعر المتوقع في الأسواق العربية، أعلنت شركة شاومي خلال الأيام القليلة السابقة عن الجوال الجديد شاومي مي 11، والذي من المتوقع إصداره بشكل رسمي في الأسواق الصينية في الأول من يناير المقبل لعام 2021، يأتي شاومي مي 11 بتصميم رائع جذاب مع ألوان عصرية وإمكانيات رائعة، مع آخر إصدار لنظام التشغيل أندرويد 11 وأقوى معالج منتظر لعام 2021 من شركة كوالكوم يقدم تجربة متكاملة للمستخدم، وفي تقريرنا المفصل اليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مراجعة شاملة عن المواصفات القوية لهاتف xiaomi mi 11 أحدث جوالات شركة شاومي الصينية، بالاضافة إلى السعر المتوقع للهاتف عند إصداره في الدول العربية.

سعر ومواصفات هاتف xiaomi mi 11

من المتوقع أن يتم إصدار هاتف xiaomi mi 11 بعدة ألوان هي الأزرق والأبيض والكاكي والأسود والبنفسجي، ويدعم الهاتف حتى الجيل الخامس من الشبكات كما يدعم تقنية بصمة الأصبع ضوئية مدمجة أسفل الشاشة، هاتف شاومي مي 11 متوفر منه نسخة بذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، ومتوفر منه أيضا نسخة بذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وأخيرا نسخة بذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وغير متاح إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة داخلية في أي من إصدارات هاتف xiaomi mi 11.

إذا تحدثنا عن التصميم العصري لهاتف شاومي مي 11 فسوف نجد أنه يأتي بأبعاد طولية وعرضية 164.3×74.6، ويبلغ سمكه 8.06 مم فقط، وزن الهاتف خفيف يبلغ 196 جرام، واجهة الهاتف الأمامية من الزجاج كورنينج جوريلا victus، مع زجاج خلفي أيضا كورنينج جوريلا وإطار من الألومنيوم، كما يتميز هاتف xiaomi mi 11 ببطارية رائعة سعتها 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 55 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وكذلك الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 10 وات.

يأتي هاتف شاومي مي 11 بأقوى معالج متوقع في 2021 من شركة كوالكوم، وهو معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 ثماني النواة بتكنولوجيا تصنيع 5 نانومتر، ومعالج رسومي من النوع Adreno 660 وواجهة مستخدم MIUI 12.5، ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد الإصدار الحادي عشر، كما يأتي الهاتف بشاشة مذهلة المواصفات من النوع AMOLED 1B colors، يبلغ حجمها 6.81 بوصة وتبلغ دقتها 1440*3200 بكسل بجودة 2K+.

مواصفات كاميرا هاتف شاومي مي 11

يحتوي هاتف xiaomi mi 11 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة وكاميرا أمامية واحدة بالمواصفات التالية:

الكاميرا الخلفية الأولى في شاومي مي 11 تبلغ دقتها 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.9 مع مثبت بصري للصورة.

تبلغ دقتها 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.9 مع مثبت بصري للصورة. الكاميرا الخلفية الثانية تبلغ دقتها 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 من النوع ultrawide للتصوير فائق الاتساع.

الكاميرا الخلفية الثالثة تبلغ دقتها 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 من النوع micro للتقريب البصري.

الكاميرا الأمامية] في شاومي مي 11 تبلغ دقتها 20 ميجا بكسل.

تبلغ دقتها 20 ميجا بكسل. تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير مقاطع الفيديو بجودة 4320p”8K”@24/30fps، وجودة 2160p”4K”@30/60fps، وجودة [email protected]/60fps، وجودة [email protected]، كما تدعم تصوير فيديوهات الحركة البطيئة بجودة Super Slow Motion 120fps

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة [email protected]/60fps و جودة [email protected]، كما تدعم تصوير فيديوهات الحركة البطيئة بجودة [email protected]

سعر شاومي مي 11 المتوقع في الدول العربية

من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف xiaomi mi 11 في المملكة العربية السعودية حوالي 2599 ريال سعودي، بينما من المتوقع أن يصل سعره في مصر إلى 11999 جنيه، وفي الامارات من المتوقع أن يبلغ سعره حوالي 2499 درهم إماراتي، وفي الكويت من المتوقع أن يبلغ سعر شاومي مي 11 حوالي 202 دينار كويتي، أما السعر العالمي المتوقع فهو 687 دولار أمريكي تقريباً.