فاوتشي يتوقع السيطرة على جائحة كورونا بحلول خريف 2021

توقع مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية من خلال اللقاحات تكفي لعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021.
فاوتشي يتوقع السيطرة على جائحة كورونا بحلول خريف 2021ولاية كاليفورنيا تسجل أول حالة بفيروس كورونا المتحور
وخلال مناقشة عبر الإنترنت حول الجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا، قال فاوتشي إنه "لم يفاجأ".
وأضاف: "من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد وأن الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي. يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر".
وقال إنه: مع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كوفيد-19 يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه السلالة"، مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل "تحمي من هذه السلالة بالذات".
وقال إنه واثق من التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح، متوقعا أن تصبح التطعيمات متاحة على نطاق واسع لعامة الناس بحلول أبريل.
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