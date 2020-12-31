السلطات التركية تعتقل أشخاص يشتبه في صلاتهم بداعش إثر معلومات عن هجمات...

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن الشرطة اعتقلت أشخاصا يشتبه في صلاتهم بتنظيم داعش المتشدد في عملية استهدفت 35 أجنبيا في إسطنبول اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن وحدة شرطة مكافحة الإرهاب نفذت مداهمات متزامنة على 34 مسكنا في 14 منطقة بالمدينة بعد أن تلقت معلومات عن هجمات محتملة لمتشددين وقت الاحتفالات برأس السنة.

وبحسب الوكالة، فإن ممثلي الادعاء في العاصمة أنقرة أمروا باعتقال 15 شخصا آخرين في إطار تحقيق آخر يتعلق بتنظيم داعش.

وفرضت تركيا إجراءات عزل عام كامل من الساعة التاسعة من مساء اليوم الـ 31 من ديسمبر/ كانون الأول حتى الخامسة من صباح الرابع من يناير/ كانون الثاني في إطار مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الشرطة حملات اعتقال لمتشددين في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول في العامين الماضيين منذ أن قتل مسلح 39 شخصا في ملهى ليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017، في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.