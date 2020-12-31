في 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 5253 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 5253 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزراة ان مؤشر ارتفاع الإصابات في أعلى معدل يومي قياسي يتجاوز حاجز الـ5 آلاف، فيما تواصل الفحوصات الموجبة ومؤشر العدوى والإصابة بالارتفاع.

وتأتي معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية بشأن إصابات كورونا مع استمرار حملة التطعيم من الفيروس وتسجيل نحو 800 ألف تلقوا اللقاح، فيما سيتم تعليق حملة التطعيم الشهر المقبل لأسبوعين لحين وصول المزيد من شحنات لقاح فايزر إلى البلاد في مطلع فبراير المقبل.