نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 593 وفاة وأكثر من 27.7 ألف إصابة بكورونا في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد تجاوزت مجددا عتبة الـ27 ألف حالة خلال 24 ساعة.

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، 27747 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 26513 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

ووفقًا روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6566 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3758 حالة).

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 593 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 599 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 28922 مريضا للشفاء من العدوى.