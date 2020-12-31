عروض هايبر بنده السعودية 2021 وخصومات وعروض غير مسبوقة على كافة السلع

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بدأت عروض هايبر بنده السعودية 2021 في جذب أنظار الملايين من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في هذه الفترة، وذلك بعدما أعلنت إدارة هايبر بنده عن عروض وخصومات غير مسبوقة في توديع العام الحالي واستقبال العام الجديد 2021، مؤكدة بأن هذه العروض ستكون لفترة محدودة للغاية وستكون متواجدة في كافة الفروع وعلى عدد كبير من السلع والمنتجات التي تباع داخل فروع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية.عروض هايبر بنده السعودية 2021
كشفت إدارة هايبر بنده عن مجموعة كبيرة من العروض الغير مسبوقة خاصة على السلع الغذائية في مختلف فروعها داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدة بأن تلك العروض سوف تستمر على مدار فترة قصيرة للغاية خلال نهاية العام الجاري وبداية العام الجديد 2021.
وقد جاءت أهم وأبرز عروض هايبر بنده في المملكة السعودية على هذا النحو التالي:
- سلطة التونا جاردن “حجم 160 جرام” قد وصل سعرها إلى نحو 19.95 ريال سعودي للعلبة.
- عروض هايبر بنده كريمة الذرة قد وصل سعرها إلى نحو 9.95 ريال سعودي.
- عروض بنده صفارة الذرة الكاملة وزن 425 جرام قد وصل إلى نحو 4.5 ريال سعودي.
- كاتشب الطماطم من ماركة فرشلي وزن 1.81 كيلو قد وصل سعرها إل نحو 15.9 ريال سعودي.
يعتبر الكثيرون بأن هايبر بنده من بين أهم المتاجر التي تخدم ملايين المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولذا فإن الهايبر حريص بشكل مستمر على توفير العروض والتخفيضات بشكل مستمر وعلى مدار الشهر لتشجيع المزيد من المواطنين على الشراء وعلى التسوق داخل متاجر هايبر بنده السعودية.
وكانت أبرز عروض العام الجديد 2021 داخل هايبر بنده قد جاءت على هذا النحو:
- عروض بنده ماء الورد حدئف أورينت قد وصل سعرها في العرض إلى نحو 6.95 ريال سعودي.
- صلصلة هابابيرو حارة وزن 60 مل قد وصل سعرها إلى نحو 11.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده خردل وزن 907 جرام قد وصل سعرها إلى نحو 7.95 ريال سعودي.
- فطر مقطع طبيعي وزن 280 جرام قد وصل سعرها إلى نحو 4.95
- خضار مشكل وزن 425 جرام أصبح سعرها اليوم داخل عروض هايبر بنده السعودية 2021 نحو 4.95
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