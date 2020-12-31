مصر.. 12 قتيلا في حادث تصادم مروع

أفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس، بمصرع 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق يقع جنوب شرق محافظة أسوان، جنوبي البلاد.

وحسبما ذكر موقع "اليوم السابع" فقد وقع الحادث في طريق مدخل العلاقي ومدخل برانيس جنوب شرق أسوان. وأكد مدير مركز إسعاف أسوان، الدكتور محمد الدخيلي لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل 12 جثة من ضحايا حادث التصادم إلى مشرحة أسوان العمومية بواسطة 10 سيارات إسعاف. وأضاف الدخيلي أن الحادث جاء نتيجة تصادم سيارتي ربع نقل على طريق "العلاقى برنيس" الرابط بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

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